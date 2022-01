Avellino | fine della telenovela per Iemmello | c’è l’accordo con il Catanzaro

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Pietronon sarà un calciatore dell’. L’attaccante attualmente in forza al Frosinone vestirà la maglia del. Nella mattinata l’incontro decisivo tra il giocatore, la famiglia e la società giallorossa. Sul piatto un contratto triennale per l’ex attaccante del Benevento. Ferma la volontà didi tornare in Calabria dopo l’avventura poco fortunata in Ciociaria. Beffato l’che aveva fatto una grossa offerta al giocatore per il prestito con eventuale riscatto in caso di Serie B. La ricercapunta da parte di Salvatore Di Somma ora deve ricominciare, o meglio bisognerà virare altrove. Negli ultimi giorni il dirigente di Castellammare di Stabia ha sondato il terreno per Andrea ...