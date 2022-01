Austria | al ballerino Davide Dato il “Premio Asi Italiani nel mondo”

(Di domenica 9 gennaio 2022) Quest’anno non ha ballato in tv in occasione del “Concerto di Capodanno” a Vienna, ma il nuovo anno offre comunque una bella occasione per scrivere di, iloriginario di Occhieppo Superiore che ormai da 16 anni vive ine dal 2016 è diventato primodel Balletto dell’Opera di Vienna. “Non ho partecipato al concerto a causa di altri impegni. La mia prima volta è stata nel 2011, da allora ho danzato in quasi tutte le edizioni. Nelle scorse settimane ho saputo che mi è stato assegnato il ‘Asinel’. Al momento non so ancora quando potrò ritirarlo. L’idea sarebbe di farlo durante un tour in Italia, ma al momento, a causa dell’incertezza legata alla pandemia, che ancora impedisce di fare precisi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Austria ballerino

La Sicilia

"È vero, non sono vaccinata, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore, niente ... Ragion per cui, in, il lockdown per i No Vax è stato esteso al 10 gennaio. E da febbraio, ...... dove peraltro finì per ridursi a grama vita diin locali di infimo ordine. In Romagna il ... in Slovenia è addirittura proibita, mentre alcune legislazioni - in Svizzera,, Slovacchia, ...Il giovane, 23 anni, si è trasferito a Vienna appena 14enne per realizzare il suo sogno. Oggi è solista al teatro di Monaco di Baviera ed è sempre pronto ad esibirsi nei più prestigiosi teatri europei ...