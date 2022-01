Australia, insulti omofobi a Cavallo durante una partita. Il calciatore: “Non ci sono parole per spiegare quanto io sia deluso” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Non farò finta di non avere visto o sentito gli insulti omofobi durante la partita. Non ci sono parole per spiegare quanto io sia deluso”. sono le parole di Joshua Cavallo, giocatore dell’Adelaide United in Australia e primo calciatore professionista a fare coming out e a dichiarare la propria omosessualità, che con un lungo post su Instagram ha espresso il suo disappunto dopo l’episodio che l’ha visto protagonista durante la partita di A-League (la Serie A Australiana) dell’Adelaide United sul campo del Melbourne Victory. Ha anche ringraziato coloro che avevano inviato messaggi di supporto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) “Non farò finta di non avere visto o sentito glila. Non ciperio sia”.ledi Joshua, giocatore dell’Adelaide United ine primoprofessionista a fare coming out e a dichiarare la propria omosessualità, che con un lungo post su Instagram ha espresso il suo disappunto dopo l’episodio che l’ha visto protagonistaladi A-League (la Serie Ana) dell’Adelaide United sul campo del Melbourne Victory. Ha anche ringraziato coloro che avevano inviato messaggi di supporto ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Australia, insulti omofobi a Cavallo durante una partita. Il calciatore: “Non ci sono parole per spiegare quanto io si… - LucianaCiolfi : RT @fattoquotidiano: Australia, insulti omofobi a Cavallo durante una partita. Il calciatore: “Non ci sono parole per spiegare quanto io si… - fattoquotidiano : Australia, insulti omofobi a Cavallo durante una partita. Il calciatore: “Non ci sono parole per spiegare quanto io… - sportface2016 : #Australia, insulti omofobi a Josh #Cavallo: 'Deluso, ma l'odio non vincerà e non mi scuserò mai per vivere la mia… - sportli26181512 : Insulti omofobi a Cavallo, l’unico pro’ ad aver fatto coming out: 'Deluso, ma l'amore vincerà': Insulti omofobi a C… -