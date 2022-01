Attesa per l'udienza sul futuro di Djokovic in Australia (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - A partire dalla mezzanotte italiana si terrà, a Melbourne, la prima udienza per decidere se Novak Djokovic potrà rimanere sul suolo Australiano o dovrà prendere un aereo e tornare in Europa. Il campione serbo, numero uno del tennis mondiale, dovrà convincere la corte federale che aver avuto il Covid a dicembre sia un motivo sufficente per ricevere un'esenzione dal vaccino contro il Covid e, di conseguenza, per partecipare ai prossimi Australian Open. Nella giornata di sabato, infatti, i suoi avvocati hanno presentato un documento di 35 pagine in cui è stata confermata la positività al virus del giocatore in data 16 dicembre 2021 nonostante in quei giorni abbia presenziato a più di un evento pubblico. Gli avvocati che rappresentano il governo Australiano, dal canto loro, ritengono che non si ... Leggi su agi (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - A partire dalla mezzanotte italiana si terrà, a Melbourne, la primaper decidere se Novakpotrà rimanere sul suolono o dovrà prendere un aereo e tornare in Europa. Il campione serbo, numero uno del tennis mondiale, dovrà convincere la corte federale che aver avuto il Covid a dicembre sia un motivo sufficente per ricevere un'esenzione dal vaccino contro il Covid e, di conseguenza, per partecipare ai prossimin Open. Nella giornata di sabato, infatti, i suoi avvocati hanno presentato un documento di 35 pagine in cui è stata confermata la positività al virus del giocatore in data 16 dicembre 2021 nonostante in quei giorni abbia presenziato a più di un evento pubblico. Gli avvocati che rappresentano il governono, dal canto loro, ritengono che non si ...

GiuseppeConteIT : Il tempo di attesa per aiuti economici massicci a famiglie e imprese è scaduto. I rincari della bollette pesano su… - Agenzia_Ansa : In arrivo nuovi test, in farmacia ma anche fai-da-te, per misurare il livello degli anticorpi dopo essersi ammalati… - FBiasin : Foto bellissime a caso per ingannare il tempo in attesa di #InterJuve. - _Paul_Atreides : @Luna_di_Venezia Se tanto mi da tanto,da quel che dice Arrivabene da domani AS passa alla U23. Per direttissima,in… - angy_imma : RT @givemethelaurea: Persone in lista d'attesa da tempo che non possono più operarsi, personale medico che non ha la possibilità di formars… -

Ultime Notizie dalla rete : Attesa per L'Italia sarebbe già rinnovabile, se solo autorizzasse gli impianti Il fotovoltaico e l' eolico oggi in lista d'attesa sarebbero più che sufficienti a soddisfare il ... Questo contenuto è riservato agli abbonati 0,25 alla settimana per tre mesi Attiva Ora Tutti i ...

Festival di Sanremo 2022, pubblico in sala: scatta la vendita dei biglietti Sanremo " Da venerdì saranno in vendita i biglietti per il Festival di Sanremo: dopo giorni di dubbio e attesa , si è sciolto il nodo sulla presenza del pubblico al teatro Ariston. Festival di Sanremo, il direttore di Telelombardia contro la gag tra ...

Cinque giorni di attesa per l'esito del tampone, la testimonianza di una madre Lettera Emme Terni. L’Azienda ospedaliera presenta i risultati del 2016 e gli obiettivi per il 2017 20 DIC - “Il 2016 è stato un anno di transizione per l’Azienda ospedaliera di Terni che, dopo una prima fase dedicata alla risoluzione prioritaria di alcune criticità, ha continuato a portare avanti i ...

Grande incertezza nei tornei di Serie D e Promozione Serie D. La chiusura del girone di andata si è portato via il 2021. Un torneo equilibrato come raramente capitato nelle ultime stagioni. Al giro di boa è la coppia San Salvatore Selargius e Astro a co ...

