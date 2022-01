Attesa per l'udienza sul futuro di Djokovic in Australia (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - A partire dalla mezzanotte italiana si terrà, a Melbourne, la prima udienza per decidere se Novak Djokovic potrà rimanere sul suolo Australiano o dovrà prendere un aereo e tornare in Europa. Il campione serbo, numero uno del tennis mondiale, dovrà convincere la corte federale che aver avuto il Covid a dicembre sia un motivo sufficente per ricevere un'esenzione dal vaccino contro il Covid e, di conseguenza, per partecipare ai prossimi Australian Open. Nella giornata di sabato, infatti, i suoi avvocati hanno presentato un documento di 35 pagine in cui è stata confermata la positività al virus del giocatore in data 16 dicembre 2021 nonostante in quei giorni abbia presenziato a più di un evento pubblico. Gli avvocati che rappresentano il governo Australiano, dal canto loro, ritengono che non si ... Leggi su agi (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - A partire dalla mezzanotte italiana si terrà, a Melbourne, la primaper decidere se Novakpotrà rimanere sul suolono o dovrà prendere un aereo e tornare in Europa. Il campione serbo, numero uno del tennis mondiale, dovrà convincere la corte federale che aver avuto il Covid a dicembre sia un motivo sufficente per ricevere un'esenzione dal vaccino contro il Covid e, di conseguenza, per partecipare ai prossimin Open. Nella giornata di sabato, infatti, i suoi avvocati hanno presentato un documento di 35 pagine in cui è stata confermata la positività al virus del giocatore in data 16 dicembre 2021 nonostante in quei giorni abbia presenziato a più di un evento pubblico. Gli avvocati che rappresentano il governono, dal canto loro, ritengono che non si ...

