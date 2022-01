ATP Sydney 2022, Stefano Travaglia al secondo turno delle qualificazioni, fuori Andreas Seppi (Di domenica 9 gennaio 2022) Il primo turno delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Sydney, in Australia, risulta agrodolce per i colori azzurri: dei due italiani impegnati nella notte italiana, soltanto Stefano Travaglia accede al turno decisivo, mentre viene eliminato Andreas Seppi. Stefano Travaglia, numero 2 del tabellone cadetto, soffre un set ma poi si sbarazza della wild card australiana Matthew Christopher Romios (745 ATP), sconfitto per 7-5 6-1 in un’ora e 27 minuti. Dal 5-5 del primo parziale l’azzurro porta a casa otto dei seguenti nove giochi ed al prossimo turno affronterà l’altro australiano Christopher O’Connell. O’Connell, infatti, nega agli azzurri la gioia del derby per l’accesso al main draw, ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Il primodel torneo ATP 250 di, in Australia, risulta agrodolce per i colori azzurri: dei due italiani impegnati nella notte italiana, soltantoaccede aldecisivo, mentre viene eliminato, numero 2 del tabellone cadetto, soffre un set ma poi si sbarazza della wild card australiana Matthew Christopher Romios (745 ATP), sconfitto per 7-5 6-1 in un’ora e 27 minuti. Dal 5-5 del primo parziale l’azzurro porta a casa otto dei seguenti nove giochi ed al prossimoaffronterà l’altro australiano Christopher O’Connell. O’Connell, infatti, nega agli azzurri la gioia del derby per l’accesso al main draw, ...

