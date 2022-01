Atp Melbourne, vince Nadal: per lui 89esimo titolo in carriera (Di domenica 9 gennaio 2022) Rafael Nadal ha vinto l’Atp 250 di Melbourne, battendo in finale il qualificato statunitense Maxime Cressy, numero 112 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-3. Per lo spagnolo, numero 6 del mondo, al rientro dopo cinque mesi di stop, si tratta del titolo numero 89 della sua carriera e della diciannovesima stagione di fila con almeno un trofeo (record dell’era open). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) Rafaelha vinto l’Atp 250 di, battendo in finale il qualificato statunitense Maxime Cressy, numero 112 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-3. Per lo spagnolo, numero 6 del mondo, al rientro dopo cinque mesi di stop, si tratta delnumero 89 della suae della diciannovesima stagione di fila con almeno un trofeo (record dell’era open). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

