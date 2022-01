Atalanta | Marino | “Classifica interessante | dobbiamo rimanere concentrati”

(Di domenica 9 gennaio 2022) “È un momento difficile, non solo per il calcio, ma per tutti. La quarta ondata sta portando dei numeri importanti,essere ligi e rispettare tutte le regole. Sono ore e giorni particolari, le energie mentali stanno sfuggendo su questo tema, maattenti e“. Esordisce così Umberto, dg dell’, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di campionato contro l’Udinese. “Abbiamo unasfruttare il momento – ha sottolineato-. L’vuole ripartire? Sì, bisogna esseresu tutte le gare. Giocheremo ogni tre giorni questa settimana, domenica ci sarà una partita importante e sentita con ...

Commenta per primo Umberto, dg dell', parla a Sky Sport prima della partita con l'Udinese: 'È un momento difficile, non solo per il calcio, ma per tutti. La quarta ondata sta portando dei numeri importanti, ......30 Udinese -16:30 Genoa - Spezia 18:30 Roma - Juventus 18:30 Inter - Lazio 20:45 KUWAIT ...30 RUANDA PREMIER LEAGUE Etincelles - Rayon Sport Posticipata Police - Rutsiro Posticipata SAN...Il direttore generale del club bergamasco si è soffermato sulla situazione covid e ha parlato anche dello scontro con i nerazzurri ...Il dg dell’Atalanta: “Sono giorni particolari, in cui si spendono tante energie mentali” Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato a pochi minuti da Udinese-Atalanta: “Questa qua ...