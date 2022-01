Asl Napoli 2 | “Zielinski ha rispettato la bolla | ha fatto la doccia da solo”

Leggi su sportface

(Di domenica 9 gennaio 2022) Piotr, in campo all’Allianz Stadium contro la Juventus, è risultato positivo al Covid-19, dopo essere stato fermato dall’ASL 2 dilo scorso giovedì. A far chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Antonio D’Amore, il direttore dell’azienda sanitaria: “Noi l’avevamo messo in isolamento perché considerato contatto stretto – dice a Il Mattino -. D’altra parte a qualcosa dovremmo servire noi delle ASL: a prevenire fenomeni del genere”. Ma precisa sull’impiego dei tre giocatori azzurri a Torino: “Il dipartimento mi ha detto che i tre ragazzi hannoalla lettera ladi isolamento nella quale sono stati posti: si facevano lada soli, si cambiavano da soli ed ha osservato anche all’interno delladella squadra le norme di isolamento”. SportFace.