ASCOLTI TV 8 GENNAIO 2022: C’È POSTA PER TE (29,2%), TALI E QUALI (18,2%), SOLITI IGNOTI (21,7%), STRISCIA (17,3%), VERISSIMO (18,4% + 15,7%), ITALIA SÌ (12% + 15,2%). PICCO DI 7 MLN PER MARIA (Di domenica 9 gennaio 2022) ASCOLTI TV 8 GENNAIO 2022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3822 33.88PT – 8682 35.44M E D I A S E T24 – 3944 34.97PT – 9290 37.93 Caffè di RaiUno – 379 11.00Tg1 ore 8 – 1021 20.61InFamiglia – 1627 24.89Buongiorno Benessere – 1359 18.93Passaggio a Nord-Ovest – 1022 12.02Linea Verde Storie – 1529 14.39Linea Verde Life – 2535 17.33Tg1 – 4453 26.09Dedicato – 1759 10.98Linea Bianca – 1213 8.74A Sua Immagine – 1022 7.52ITALIaSì! – 1716 12.02 + 2419 15.20L’Eredità – 2692 20.58L’Eredità – 5038 24.72Tg1 – 5795 25.68SOLITI IGNOTI – 5333 21.71TALI e QUALI – 3901 18.24 1795 14.13 308 11.05 2761 24.46Top + RN24 – 768 7.72 + 339 5.70 Fascia 7-9 – 816 17.76Tg5 ore 8 – 1165 21.59Yellowstone – 689 10.22Viaggiatori – 589 8.40Viaggiatori ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 9 gennaio 2022)TV 8· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3822 33.88PT – 8682 35.44M E D I A S E T24 – 3944 34.97PT – 9290 37.93 Caffè di RaiUno – 379 11.00Tg1 ore 8 – 1021 20.61InFamiglia – 1627 24.89Buongiorno Benessere – 1359 18.93Passaggio a Nord-Ovest – 1022 12.02Linea Verde Storie – 1529 14.39Linea Verde Life – 2535 17.33Tg1 – 4453 26.09Dedicato – 1759 10.98Linea Bianca – 1213 8.74A Sua Immagine – 1022 7.52IaSì! – 1716 12.02 + 2419 15.20L’Eredità – 2692 20.58L’Eredità – 5038 24.72Tg1 – 5795 25.68– 5333 21.71– 3901 18.24 1795 14.13 308 11.05 2761 24.46Top + RN24 – 768 7.72 + 339 5.70 Fascia 7-9 – 816 17.76Tg5 ore 8 – 1165 21.59Yellowstone – 689 10.22Viaggiatori – 589 8.40Viaggiatori ...

