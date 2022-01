Arrivabene: «Non siamo venuti a Roma a regalare punti. La rosa? È in costruzione» (Di domenica 9 gennaio 2022) L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima del match contro la Roma. Quanto è importante questa gara? “E’ importantissima. La Roma è una grande squadra e ha un grande allenatore, ma non siamo venuti qui a regalare punti”. Allegri dice che la quadra può tornare a vincere entro un paio d’anni. “I programmi sono chiari. La qualificazione alla Champions è un obiettivo, come andare più avanti possibile in Champions. Avanti così, cercando di raggiungere gli obiettivi”. Farete qualcosa sul mercato? “La rosa che abbiamo ha un 80% di giocatori che fanno parte di varie nazionali. La rosa è in costruzione: avanti così per vincere”. A che punto siete con il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima del match contro la. Quanto è importante questa gara? “E’ importantissima. Laè una grande squadra e ha un grande allenatore, ma nonqui a”. Allegri dice che la quadra può tornare a vincere entro un paio d’anni. “I programmi sono chiari. La qualificazione alla Champions è un obiettivo, come andare più avanti possibile in Champions. Avanti così, cercando di raggiungere gli obiettivi”. Farete qualcosa sul mercato? “Lache abbiamo ha un 80% di giocatori che fanno parte di varie nazionali. Laè in: avanti così per vincere”. A che punto siete con il ...

