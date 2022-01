Arrivabene: «La Champions un must. Rinnovo Dybala? Se lo guadagni» (Di domenica 9 gennaio 2022) . Parla l’ad della Juventus Ai microfoni di Dazn, Maurizio Arrivabene ha parlato prima di Roma Juve. Le sue dichiarazioni. PARTITA IMPORTANTE – «Direi che non c’è bisogno di dirlo. E’ importantissima. La Roma è una grande squadra, ma non siamo venuti qua per regalare punti». OBIETTIVI – «La qualificazione alla Champions è un must, come andare più avanti possibile in Champions. E’ chiaro per tutti, cerchiamo di raggiungere tutti gli obiettivi preposti». NUOVO ATTACCANTE – «Il discorso relativo alla rosa è semplice: non sono una persona con competenze calcistiche, però la rosa che abbiamo ha un 80% di giocatori che fanno parte delle Nazionali di vari Paesi. E’ una rosa in costruzione: andare avanti così significa avanti per vincere». Rinnovo Dybala – «Avevamo detto che ci ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) . Parla l’ad della Juventus Ai microfoni di Dazn, Maurizioha parlato prima di Roma Juve. Le sue dichiarazioni. PARTITA IMPORTANTE – «Direi che non c’è bisogno di dirlo. E’ importantissima. La Roma è una grande squadra, ma non siamo venuti qua per regalare punti». OBIETTIVI – «La qualificazione allaè un, come andare più avanti possibile in. E’ chiaro per tutti, cerchiamo di raggiungere tutti gli obiettivi preposti». NUOVO ATTACCANTE – «Il discorso relativo alla rosa è semplice: non sono una persona con competenze calcistiche, però la rosa che abbiamo ha un 80% di giocatori che fanno parte delle Nazionali di vari Paesi. E’ una rosa in costruzione: andare avanti così significa avanti per vincere».– «Avevamo detto che ci ...

