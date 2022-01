“Arresto per i no vax”, senatrice Granato contro Miozzo (Di domenica 9 gennaio 2022) Volantini choc contro i no-vax nelle vie del centro di Lucca, con la scritta ‘Ai no vax Zyklon B’. E il consulente della regione Calabria, Agostino Miozzo, che chiede l’Arresto per chi non si vaccina. Sono queste le notizie che hanno provocato la reazione della senatrice Bianca Laura Granato, del gruppo Misto. “Gli effetti vergognosi della campagna d’odio orchestrata dal governo e pagata coi nostri soldi si fanno sentire nella rossa Lucca – dice Granato – con manifesti che ci riportano a tempi che pensavamo di esserci lasciati alle spalle; ma evidentemente stiamo ripercorrendo le tappe – con una rapidità e un’escalation preoccupante – del regime autoritario che ha portato allo sterminio di milioni di persone”. Granato parla poi di Miozzo, per il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) Volantini choci no-vax nelle vie del centro di Lucca, con la scritta ‘Ai no vax Zyklon B’. E il consulente della regione Calabria, Agostino, che chiede l’per chi non si vaccina. Sono queste le notizie che hanno provocato la reazione dellaBianca Laura, del gruppo Misto. “Gli effetti vergognosi della campagna d’odio orchestrata dal governo e pagata coi nostri soldi si fanno sentire nella rossa Lucca – dice– con manifesti che ci riportano a tempi che pensavamo di esserci lasciati alle spalle; ma evidentemente stiamo ripercorrendo le tappe – con una rapidità e un’escalation preoccupante – del regime autoritario che ha portato allo sterminio di milioni di persone”.parla poi di, per il ...

