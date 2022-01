Armonia si sente male a C’è Posta Per Te, i figli non la perdonano: “Maria aiutami ti prego” (Di domenica 9 gennaio 2022) Non soltanto storie di corna con i parenti, ieri a C’è Posta Per Te c’è stata anche un ben dramma siculo. Armonia dopo 23 anni di matrimonio ha lasciato il marito per un ragazzo più giovane. I figli non le hanno mai perdonato questa scelta e da 10 anni non vogliono più contatti con lei. Appena è entrata in studio la donna è scoppiata in lacrime: “Maria ti prego non mi abbandonare. E ti prego Maria, sto male, ho l’ansia e tanta paura, ho pianto tanto. Ti prego non abbandonarmi Maria ti scongiuro. Te lo dico con il cuore aiutami e stammi vicino. Stammi vicino Maria“. Maria racconta la storia di Armonia. “Lei è madre di due figli, ... Leggi su biccy (Di domenica 9 gennaio 2022) Non soltanto storie di corna con i parenti, ieri a C’èPer Te c’è stata anche un ben dramma siculo.dopo 23 anni di matrimonio ha lasciato il marito per un ragazzo più giovane. Inon le hanno mai perdonato questa scelta e da 10 anni non vogliono più contatti con lei. Appena è entrata in studio la donna è scoppiata in lacrime: “tinon mi abbandonare. E ti, sto, ho l’ansia e tanta paura, ho pianto tanto. Tinon abbandonarmiti scongiuro. Te lo dico con il cuoree stammi vicino. Stammi vicino“.racconta la storia di. “Lei è madre di due, ...

