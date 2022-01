Antonella Fiordelisi, rivela il suo nuovo amore: chi è? (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo la fine della sua storia con Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi ha rivelato di avere un nuovo amore. L’ex tentatrice di Temptation Island ha infatti svelato il volto del ragazzo con cui si sta attualmente frequentando. Di chi si tratta? nuovo amore – Più di una settimana fa Antonella ha rivelato di essere positiva al Covid. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo la fine della sua storia con Francesco Chiofalo,hato di avere un. L’ex tentatrice di Temptation Island ha infatti svelato il volto del ragazzo con cui si sta attualmente frequentando. Di chi si tratta?– Più di una settimana fahato di essere positiva al Covid. L'articolo

Advertising

ParliamoDiNews : Temptation Island, Antonella Fiordelisi in quarantena col nuovo fidanzato: ecco chi è | Isa e Chia #temptation… - IsaeChia : #TemptationIsland, Antonella Fiordelisi in quarantena col nuovo fidanzato: ecco chi è L’ex tentatrice ha recenteme… - ParliamoDiNews : Antonella Fiordelisi, quarantena col nuovo fidanzato: prime foto, chi è #antonella #fiordelisi #quarantena… - infoitcultura : Isola dei famosi, spuntano nuovi nomi per il cast: Dayane Mello, fuori Lucas Peracchi e Antonella Fiordelisi - usatoscherma : RT @sportli26181512: Antonella Fiordelisi: 'Vorrei riprendere con la scherma. No al GF Vip dopo tutti quei provini...' FOTO: Antonella Fior… -