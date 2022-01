Anticipazioni Una Vita | Puntate Spagnole | Il Ritorno di Leonor!

(Di domenica 9 gennaio 2022)Una: dopo tanto tempo trascorso in Portogallo, al termine di un periodo molto infelice per Rosina, fa il suoad Acacias l’amata Leonor. La scrittrice intende restare… Nellefinali di Una, c’è purtroppo spazio per tanti momenti di tristezza, come la morte di Genoveva, ma anche di felicità. In particolar modo, Leonor fa il suoad Acacias e può riabbracciare la madre Rosina, che l’ha sempre amata e aspettata. Prima però la Rubio deve fare i conti con un periodo estremamente difficile. Ecco che cosa sta per succedere.Una: Rosina sul lastrico! All’inizio dell’ultima stagione di Una ...

Advertising

qveenmery_ : RT @amicii_news: Penso sia stata una delle puntate più confusionarie da quando è iniziato. Io, leggendo le anticipazioni, non ho capito nie… - Nicodem06825445 : RT @AndreaZelletta: Sempre io che rivedendo le puntate vedevo le anticipazioni con la mia foto e con l’annuncio che ci sarebbe stata una so… - zazoomblog : Anticipazioni Amici 21 nuovo ingresso ed una maglia sospesa: due super ospiti - #Anticipazioni #Amici #nuovo… - Federic01996 : @enrick81 @famigliasimpson @carlo234556 @Tvottiano @misterf_tweets @alessio_gaudino @napoliforever89 @micene_return… - thevimmies : Oggi è il giorno di Christian sui tacchi. Io ancora mi devo riprendere dalle prove generali e dalle anticipazioni d… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Una

... che Berlusconi al Quirinale sarebbedoppia vittoria per l'Italia e per l'Europa'. - ... si va in scena con Shakespeare! Love is in the air29 dicembre: il segreto svelato Scuola: il ...... risultacrescita di tipo esponenziale con tempi di raddoppio degli incrementi che hanno ... si va in scena con Shakespeare! Love is in the air29 dicembre: il segreto svelato Scuola: ...Una Vita, anticipazioni 10 gennaio: dopo la scomparsa di Felicia, ecco che muore anche Bellita. I vicini saranno sconvolti, ma noteranno che qualcosa non torna. Cos’altro succederà? Intanto ci sarà un ...Nelle puntata del talent del 9 gennaio, il figlio di Gigi D'Alessio si esibirà con delle cover rivisitate, Arisa giudica la prova di canto ...