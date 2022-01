Anticipazioni Tempesta d’Amore puntate dal 10 al 16 gennaio 2022: Georg sotto attacco (Di domenica 9 gennaio 2022) Nelle puntate dal 10 al 16 gennaio 2022 della soap opera bavarese Tempesta d’Amore vedremo Georg sotto attacco dopo la mossa di Max. Anticipazioni Tempesta d’Amore puntate dal 10 al 12 gennaio 2022: Georg sotto attacco Max viene a conoscenza del piano di Georg e di conseguenza fa di tutto per smascherarlo. Ovviamente cerca di proteggere Vanessa ignara del doppio gioco del suo amato. Quando Georg scopre di essere stato ingannato cerca una via di fuga prima che la situazione possa precipitare a suo sfavore. Come reagirà Vanessa quando scoprirà la verità sul suo ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 9 gennaio 2022) Nelledal 10 al 16della soap opera bavaresevedremodopo la mossa di Max.dal 10 al 12Max viene a conoscenza del piano die di conseguenza fa di tutto per smascherarlo. Ovviamente cerca di proteggere Vanessa ignara del doppio gioco del suo amato. Quandoscopre di essere stato ingannato cerca una via di fuga prima che la situazione possa precipitare a suo sfavore. Come reagirà Vanessa quando scoprirà la verità sul suo ...

