Anticipazioni Gf Vip 6 | 10 gennaio Importante ritorno Soleil a rischio

(Di domenica 9 gennaio 2022)Gf Vip 6, la nuova puntata del reality andrà in onda domani, lunedì 10. In studio ci sarà Alfonso Signorini con un'novità. Dopo una settimana di assenza infatti, torna Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. La moglie di Paolo Bonolis è stata assente in quanto a Dubai in vacanza con la famiglia. L'articolo proviene da Webmagazine24.