Ancora caos in Kazakistan, 6mila arresti dall’inizio degli scontri. Summit CSto (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono circa 6mila gli arresti effettuati dall'inizio delle violente manifestazioni in Kazakistan, dove parte della popolazione protesta per l'aumento dei prezzi del gas. I media locali parlando di 5.135 arrestati nell'ambito di 125 inchieste, secondo i dati del ministero dell'Interno. Le proteste sono iniziate la settimana scorsa e sono approdate poi ad Almaty e hanno causato danni per 175 milioni di euro, sempre secondo il ministero. "Al momento la situazione si è stabilizzata in tutte le regioni", ha detto il ministro dell'Interno Erlan Turgoumbayev, aggiungendo che "le operazioni antiterrorismo proseguono".In ogni caso, resta alta la tensione in Kazakistan. Almeno 164 persone sono morte nelle rivolte che hanno scosso il Paese, di cui 103 nella sola capitale economica Almaty. Purtroppo, il bilancio, che non è stato ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono circaglieffettuati dall'inizio delle violente manifestazioni in, dove parte della popolazione protesta per l'aumento dei prezzi del gas. I media locali parlando di 5.135 arrestati nell'ambito di 125 inchieste, secondo i dati del ministero dell'Interno. Le proteste sono iniziate la settimana scorsa e sono approdate poi ad Almaty e hanno causato danni per 175 milioni di euro, sempre secondo il ministero. "Al momento la situazione si è stabilizzata in tutte le regioni", ha detto il ministro dell'Interno Erlan Turgoumbayev, aggiungendo che "le operazioni antiterrorismo proseguono".In ogni caso, resta alta la tensione in. Almeno 164 persone sono morte nelle rivolte che hanno scosso il Paese, di cui 103 nella sola capitale economica Almaty. Purtroppo, il bilancio, che non è stato ...

