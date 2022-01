Ancor prima del tribunale, l'Australia ha deciso: Djokovic fuori (Di domenica 9 gennaio 2022) Per il governo Australiano l’infezione da Covid non è una motivazione sufficiente per ottenere l’esenzione medica e Novak Djokovic non ha fornito ulteriori prove evidenti di controindicazione al vaccino. Il campione serbo non può dunque entrare nel Paese né prendere parte agli Australian Open, e indipendentemente dal giudizio del tribunale chiamato ad esprimersi sull’annullamento del visto, è competenza del Governo la scelta di non far entrare in Australia Djokovic. Alla vigilia dell’udienza di questa notte, è questa la posizione dell’esecutivo Australiano, contenuta nella risposta che sarà portata in udienza. A poche ore dall’udienza sulla validità o meno della certificazione anti covid del giocatore serbo per entrare in Australia e partecipare agli ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Per il governono l’infezione da Covid non è una motivazione sufficiente per ottenere l’esenzione medica e Novaknon ha fornito ulteriori prove evidenti di controindicazione al vaccino. Il campione serbo non può dunque entrare nel Paese né prendere parte aglin Open, e indipendentemente dal giudizio delchiamato ad esprimersi sull’annullamento del visto, è competenza del Governo la scelta di non far entrare in. Alla vigilia dell’udienza di questa notte, è questa la posizione dell’esecutivono, contenuta nella risposta che sarà portata in udienza. A poche ore dall’udienza sulla validità o meno della certificazione anti covid del giocatore serbo per entrare ine partecipare agli ...

Advertising

HuffPostItalia : Ancor prima del tribunale, l'Australia ha deciso: Djokovic fuori - crazyansia : Comunque Tommaso non se lo meritano non é per tutti quel ragazzo?? io lo ammiro e lo amo ancor più di prima perché n… - AndreaDN04 : @zqnshjii Letteralmente tuttu i tuoi amici rimasti su one, avere ego per delle go4 era imbarazzante prima e lo è ancor di più adesso - Luigi733690531 : RT @SpudFNVPN: L'ho fatto ancor prima che arrivasse. Fui il primo in Italia a svelare il contatto e l'acquisizione fatta dal più grande di… - faaab__ : ?? Jessica ?? Barù ?? Lulù ?? Nathaly ?? Miriana ?? Carmen ?? Manuel ?? Gianmaria ?? Kabir ?? Soleil ?? Katia ?? Manila… -