Amici 21, Maria De Filippi preoccupata: “Dobbiamo chiamare il medico?” (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante la prima puntata del 2022 di Amici 21, ad un certo punto è calato il silenzio in studio, e Maria De Filippi ha chiesto se fosse il caso di chiamare un medico. Ecco cosa è successo. La prima puntata dell’anno 2022 di Amici, svoltasi il 9 gennaio, non ha deluso gli spettatori per la L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante la prima puntata del 2022 di21, ad un certo punto è calato il silenzio in studio, eDeha chiesto se fosse il caso diun. Ecco cosa è successo. La prima puntata dell’anno 2022 di, svoltasi il 9 gennaio, non ha deluso gli spettatori per la L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

fraencamente : Segnatevi questo tweet: Harry Styles giudice di Amici/ Ospite speciale/ qualsiasi altra cosa ma Maria per me lo porta in un suo programma - Loredan97720763 : RT @MPSkino: Amici. Amici degli Amici. Amici degli Amici degli Amici... Amici. Amiche. Amichette. Amico degli Amici delle Amiche... Il si… - ParliamoDiNews : Amici di Maria De Filippi: commenti a caldo (9/01/22) | Isa e Chia #amici #maria #filippi #commenti #caldo #9/01/22… - pine20156 : RT @GerardLDonadoni: @angela3nipoti1 @gori_magnani @agustin_gut @albertopetro2 @marialves53 @migliaccio31 @erminiopasquat1 @BaroneZaza70 @V… - dizgr4ce : Questa edizione di amici è da buttare, maria ha toppato sia nell'impostazione classifiche noiose/conferme della mag… -