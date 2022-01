Amici 21, anticipazioni tv del 9 gennaio 2022: LDA si mette a rischio (Di domenica 9 gennaio 2022) C’è grande attesa per la nuova nonché prima puntata di Amici di Maria De Filippi nell’anno appena iniziato, 2022, di cui sono appena emerse le anticipazioni tv. Nel nuovo appuntamento, si assisterà ad una serie di sfide e non mancheranno altre curiose novità. Tra queste, il primo allievo certificato platino, LDA, non riuscirà a vincere per un poco la nuova gara di canto interna, giudicata da uno degli ospiti previsti in studio. Tuttavia, il 18enne si rifarà in una sfida esterna, a cui si sottoporrà volontariamente. Tra le altre novità, alcuni insegnanti della scuola risulteranno assenti e si segnerà invece l’atteso rientro nella scuola di un allievo. Amici 21, tra LDA ed Elena volano offese e parole grosse Una lite furibonda avvenuta ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 9 gennaio 2022) C’è grande attesa per la nuova nonché prima puntata didi Maria De Filippi nell’anno appena iniziato,, di cui sono appena emerse letv. Nel nuovo appuntamento, si assisterà ad una serie di sfide e non mancheranno altre curiose novità. Tra queste, il primo allievo certificato platino, LDA, non riuscirà a vincere per un poco la nuova gara di canto interna, giudicata da uno degli ospiti previsti in studio. Tuttavia, il 18enne si rifarà in una sfida esterna, a cui si sottoporrà volontariamente. Tra le altre novità, alcuni insegnanti della scuola risulteranno assenti e si segnerà invece l’atteso rientro nella scuola di un allievo.21, tra LDA ed Elena volano offese e parole grosse Una lite furibonda avvenuta ...

