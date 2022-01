Amici 2021 anticipazioni: cosa succede nella puntata del 9 gennaio 2022. Arisa torna a trovare Maria De Filippi (Di domenica 9 gennaio 2022) L’atteso ritorno in televisione di Amici avverrà finalmente domenica 9 gennaio 2022 e mostrerà al pubblico tutti i beniamini della trasmissione condotta da Maria De Filippi. La lunga pausa per le festività natalizie ha tenuto lontano dal piccolo schermo tutti gli alunni della scuola più spiata d’Italia che non se la sono cavata benissimo durante le vacanze. Spazio dunque alle anticipazioni di Amici 2021 della puntata del 9 gennaio 2022 che ridanno la possibilità di gustarsi altre avvincenti sfide, scoprire la nascita di nuovi amori ed anche il ritorno di una amatissima professoressa della scorsa edizione: in studio sarà presente Arisa, impegnata a giudicare una gare di canto. Tutto ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 9 gennaio 2022) L’atteso ritorno in televisione diavverrà finalmente domenica 9e mostrerà al pubblico tutti i beniamini della trasmissione condotta daDe. La lunga pausa per le festività natalizie ha tenuto lontano dal piccolo schermo tutti gli alunni della scuola più spiata d’Italia che non se la sono cavata benissimo durante le vacanze. Spazio dunque alledidelladel 9che ridanno la possibilità di gustarsi altre avvincenti sfide, scoprire la nascita di nuovi amori ed anche il ritorno di una amatissima professoressa della scorsa edizione: in studio sarà presente, impegnata a giudicare una gare di canto. Tutto ...

Advertising

carmelitadurso : Benvenuti nel 2022 amici… Auguro a ognuno di voi che sia migliore del 2021 che ci siamo appena messi alle spalle, c… - ItalianAirForce : Siete pronti a salutare il 2021 e ad accogliere insieme a noi il nuovo anno? Condividi la foto animata con i tuoi a… - Veneta9 : RT @Rosy22bene: 28.08.2021?? Alp su Ig Stories... Tutto solo in barca ????Nooo Aveva presentato Ayça agli amici di Alacati,Anil e Esra kara… - caterinacorda1 : RT @KRISKSB: @LBasemi Il dott.Amici, mesi, mesi, mesi fa... Quando ancora in streaming guardavo un po' di stronzate in tivvù... Ha detto ch… - RadioDueLaghi : Buon compleanno Sangiovanni! Il giovane artista, vincitore morale dell’ultima edizione di Amici, festeggia 19 anni… -