America’s Cup 2024 | Luna Rossa non è Challenger of Record | sfida a 4 avversari per regalarsi New Zealand Cosa è cambiato?

Leggi su oasport

(Di domenica 9 gennaio 2022) LaCupinizia a prendere forma. Un paio di mesi fa è stato presentato il protocollo regolamentare, il 1° dicembre sono state aperte le iscrizioni e ben quattro equipaggi hanno già lanciato il proprio guanto dia Team New. I Kiwi dovranno annunciare la sede di gara il prossimo 31 marzo, la location uscirà da una quaterna ristretta a Cork (Irlanda), Jeddah (Arabia Saudita), Valencia e Malaga (Spagna). Si regaterà sempre con gli AC75, le barche volanti che hanno regalato grande spettacolo durante lo scorso inverno e che hanno catapultato l’universo della vela in una nuova dimensione.tenterà l’assalto alla Vecchia Brocca per la sesta volta nella storia. Il sodalizio italiano è passato daof(primo ...