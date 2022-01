America Latina: le surreali reazioni di Fabio D’Innocenzo ai commenti negativi sui social (Di lunedì 10 gennaio 2022) Fabio D'Innocenzo, co-regista di America Latina, ha reagito in modo decisamente strambo ad alcuni commenti negativi online. Fabio D'Innocenzo, co-regista di America Latina, tra qualche giorno nelle sale, ha reagito in modo decisamente strambo e fuori luogo ad alcuni commenti negativi online. La situazione ha degenerato a tal punto da spingere alcuni internauti a commentare appositamente per farsi insultare e/o bloccare dal cineasta romano. Nel pomeriggio ha cominciato a circolare sui social il resoconto, con tanto di screenshot, di un utente Instagram (inizialmente col nome oscurato, successivamente identificato come collaboratore di alcune testate online) che aveva scritto un commento poco lusinghiero ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 gennaio 2022)D'Innocenzo, co-regista di, ha reagito in modo decisamente strambo ad alcunionline.D'Innocenzo, co-regista di, tra qualche giorno nelle sale, ha reagito in modo decisamente strambo e fuori luogo ad alcunionline. La situazione ha degenerato a tal punto da spingere alcuni internauti a commentare appositamente per farsi insultare e/o bloccare dal cineasta romano. Nel pomeriggio ha cominciato a circolare suiil resoconto, con tanto di screenshot, di un utente Instagram (inizialmente col nome oscurato, successivamente identificato come collaboratore di alcune testate online) che aveva scritto un commento poco lusinghiero ...

