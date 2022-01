Allerta meteo dalle 20 di oggi fino alle 8 di martedì 11 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) Venti forti, Nevicate, Gelate. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalle 20 di stasera, domenica 9 gennaio, fino alle 8 di martedì 11 gennaio. Si prevedono i seguenti fenomeni atmosferici: – Venti forti settentrionali con locali rinforzi e possibili raffiche. – Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. – Nevicate oltre i 400-500 metri e, localmente, anche a quote inferiori, con precipitazioni maggiori soprattutto sui settori interni e fino al tardo pomeriggio – gelate, a quote superiori ai 400-500 metri, soprattutto sul settore interno. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 9 gennaio 2022) Venti forti, Nevicate, Gelate. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso divalido a partire20 di stasera, domenica 98 di11. Si prevedono i seguenti fenomeni atmosferici: – Venti forti settentrionali con locali rinforzi e possibili raffiche. – Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. – Nevicate oltre i 400-500 metri e, localmente, anche a quote inferiori, con precipitazioni maggiori soprattutto sui settori interni eal tardo pomeriggio – gelate, a quote superiori ai 400-500 metri, soprattutto sul settore interno. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda ...

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo Nevicata, il sindaco chiude le scuole "Visto l'abbondante nevicata e la prosecuzione dell'allerta meteo per neve fino a domani alle 12, dopo essermi consultato con il dirigente scolastico, l'assessore alla viabilità, e la giunta comunale, considerato anche la pericolosità delle strade ho ...

Maltempo: neve al Sud, allerta arancione in Puglia Una perturbazione fredda sta attraversando tutta l'Italia, determinando un abbassamento delle temperature e nevicate fino a quote collinari su parte del Meridione. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dalla serata di oggi nevicate mediamente al di sopra dei 500 - 700 metri su Campania, Basilicata e Puglia, con apporti al suolo da deboli a ...

Allerta meteo su Napoli e Campania fino a martedì 11 gennaio: venti forti, gelate e neve Fanpage.it Maltempo, all’allerta neve si aggiunge quella per vento forte È altresì in corso di validità l’avviso di condizioni meteo avverse di ieri con indicazione che dal ... Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ...

Neve a bassa quota in Ciociaria, primi disagi sulla strada 155 e nuova allerta meteo Era stata annunciata ed è arrivata. Da questa mattina 9 gennaio su diversi paesi del nord della Ciociaria sta cadendo la neve - Trevi nel Lazio, Fiuggi, ...

