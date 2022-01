Alla vigilia del ritorno in classe per i presidi è impossibile garantire tutte le misure previste (Di domenica 9 gennaio 2022) Il governo ha deciso di non rinviare la riapertura nonostante le pressioni di alcune Regioni per un rinvio. Campania in testa: il presidente De Luca fa slittare al 29 il rientro Leggi su tg.la7 (Di domenica 9 gennaio 2022) Il governo ha deciso di non rinviare la riapertura nonostante le pressioni di alcune Regioni per un rinvio. Campania in testa: il presidente De Luca fa slittare al 29 il rientro

Advertising

Inter : Dopo l'arrivo a Milano, il presidente Steven Zhang ha fatto tappa al Centro Sportivo Suning, per incontrare Simone… - acmilan : ??? 'We'll need a solid, serious and effective performance' The Boss ahead of our away game in Venice ??? 'Servirà… - juventusfc : Lavoro e pazienza. La ricetta di Mister Allegri alla vigilia di #RomaJuve ?? - joretni : RT @Inter: Dopo l'arrivo a Milano, il presidente Steven Zhang ha fatto tappa al Centro Sportivo Suning, per incontrare Simone Inzaghi, lo s… - juventino778 : RT @juventusfc: Lavoro e pazienza. La ricetta di Mister Allegri alla vigilia di #RomaJuve ?? -