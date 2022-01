Alex Vinatzer | “Prima manche da turista Triste per l’errore nel finale | contento per il 7° posto”

(Di domenica 9 gennaio 2022)si è scatenato nella secondadello slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’italiano si è reso protagonista di una rimonta strepitosa: dopo il deludente 28monella, dove era parso a tratti irriconoscibile, l’altoatesino ha messo il turbo nella seconda frazione e ha recuperato ben 21 piazze, riuscendo così a concludere la gara in settima posizione. Un segnale incoraggiante per il nostro portacolori, che ha saputo riscattarsi ed è riuscito a emozionare lungo il pendio svizzero. Dopo il quartodi Madonna di Campiglio e la prestazione di rilievo nelladi Zagabria (gara poi cancellata a causa delle avverse condizioni meteo), l’azzurro ha ...

porta comunque a casa un buon settimo posto, una prestazione di rilievo nella seconda manche e tanto ottimismo in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, dove cercherà il ...Secondo il suo connazionale Manuel Feller in 1.50.22 e terzo il tedesco Linus Strasser in 1.50.34, Miglior azzurro è stato Il giovane gardenese7/o in 1.50.71: ha recuperato ben 21 ...Condividi questo articolo:Adelboden, 9 gen. – (Adnkronos) – Gara emozionante e piena di sorprese lo slalom di Adelboden, valido per la Coppa del mondo di sci. Vince l’austriaco Johannes Strolz, al pri ...Diretta slalom Adelboden: vittoria a sorpresa di Johannes Strolz, la prima in Coppa del Mondo per lui che precede Manuel Feller e Linus Strasser. Grande rimonta per Alex Vinatzer, che è .... Nello sla ...