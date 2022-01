Alex e Cosmary, scatta il primo bacio ad Amici 21: nuova coppia nella scuola di Maria De Filippi (Di domenica 9 gennaio 2022) Anno nuovo, nuova coppia nella scuola di Amici 21: è scoccato finalmente il bacio tra Alex e Cosmary, due giovanissimi che da molte settimane si giravano intorno con romanticismo. Il video del primo bacio è stato mostrato da Maria De Filippi nel corso della puntata di oggi, domenica 9 gennaio. bacio tra Alex e Cosmary: nuova coppia ad Amici 21 Alex e Cosmary come Sangiovanni e Giulia Stabile: il cantante e la ballerina si propongono come eredi della celebre coppia della scorsa edizione, dopo che tra i due è finalmente ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Anno nuovo,di21: è scoccato finalmente iltra, due giovanissimi che da molte settimane si giravano intorno con romanticismo. Il video delè stato mostrato daDenel corso della puntata di oggi, domenica 9 gennaio.traad21come Sangiovanni e Giulia Stabile: il cantante e la ballerina si propongono come eredi della celebredella scorsa edizione, dopo che tra i due è finalmente ...

deviessereforte : RT @vivosurealtime: Caro Javier, grande successo dopo Natale, per prima cosa Veronica era in DAD quindi non ho dovuto sopportarla con le su… - AmeliaSheperd10 : RT @needeckerstar: sotto mille treni per loro due, alex e cosmary siete bellissimi #Amici21 - PrimoSerena : ma cosmary ed alex??? - fabig4rofalo : RT @stanamysmile: Spiace per chi rosica ma Alex con Cosmary è un’altra persona. È più sciolto, sorride di più e si vede che è preso. Quando… - LaMati_ : RT @fresquedlvamour: a parte gli scherzi sono proprio dolci Alex e Cosmary insieme #Amici21 -