Alessia e Giovanni, le corna con la cugina: quello che è successo dopo C’è Posta Per Te (Di domenica 9 gennaio 2022) Maria De Filippi ha deciso di partire in quinta e nella prima puntata di C’è Posta Per Te ha piazzato una super storia di corna. Giovanni ha tradito la moglie Alessia con sua cugina. Il ragazzo ha implorato il perdono della moglie, ma senza risultati. Alessia infatti ha chiuso la busta e fortunatamente la De Filippi non ha provato a convincere la sua ospite a ripensarci. “Io non ti credo più. Ogni anno mi facevi il regalo col fiocco e mi combinavi qualcosa. quello che ti davo non ti bastava? Di più io non posso e quindi è finita qui. Io vorrei che lui crescesse per capire quello che ha combinato, ma con me ha chiuso. In questi 14 anni tu hai sbagliato sempre e io mai, questo dice tutto. Tu sei andato con tua cugina. Io non ho fatto ... Leggi su biccy (Di domenica 9 gennaio 2022) Maria De Filippi ha deciso di partire in quinta e nella prima puntata di C’èPer Te ha piazzato una super storia diha tradito la mogliecon sua. Il ragazzo ha implorato il perdono della moglie, ma senza risultati.infatti ha chiuso la busta e fortunatamente la De Filippi non ha provato a convincere la sua ospite a ripensarci. “Io non ti credo più. Ogni anno mi facevi il regalo col fiocco e mi combinavi qualcosa.che ti davo non ti bastava? Di più io non posso e quindi è finita qui. Io vorrei che lui crescesse per capireche ha combinato, ma con me ha chiuso. In questi 14 anni tu hai sbagliato sempre e io mai, questo dice tutto. Tu sei andato con tua. Io non ho fatto ...

Advertising

StraNotizie : C’è Posta Per Te, Giovanni tradisce la moglie Alessia con la cugina - Rodica17957578 : RT @fanpage: Chi è Alessia Quarto, la ragazza che non ha perdonato il tradimento del marito Giovanni la cui storia è andata in onda questa… - infoitcultura : Alessia ha perdonato Giovanni dopo C'è posta per te?/ Su Facebook scrive 'Vedova' - OnceUponATeddy : Recuperata la storia di Alessia e di Giovanni sto piangendo #cèpostaperte - infoitcultura : Lui tradisce lei con la cugina, la coppia di Boscoreale dalla De Filippi - Alessia non perdona Giovanni in diretta… -