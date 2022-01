Alessia e Giovanni dopo C’è posta per te: lei tradita con la cugina di lui, i rapporti oggi – VIDEO (Di domenica 9 gennaio 2022) La storia di Alessia e Giovanni è stata una delle più chiacchierate di questa prima puntata stagionale di C’è posta per te. Sui social, infatti, ha fatto scalpore il tradimento di lui con una “parente”. E’ stata proprio Alessia, nel corso del racconto, a svelare che la parente in questione era una cugina dello stesso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 9 gennaio 2022) La storia diè stata una delle più chiacchierate di questa prima puntata stagionale di C’èper te. Sui social, infatti, ha fatto scalpore il tradimento di lui con una “parente”. E’ stata proprio, nel corso del racconto, a svelare che la parente in questione era unadello stesso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

