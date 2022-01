Alessandra Mastronardi la sua storia è al capolinea? Ecco la verità

(Di domenica 9 gennaio 2022)e Ross McCall in crisi? L’attrice avrebbe annullato le nozze:cosa è successoe Ross: perchè si sono lasciati?L’amatissima attrice che di recente ha rappresentato a pieni voti la ballerina Carla Fracci in un film davvero emozionante, sarebbe tornata single.dopo vari rinvii delle nozze, questa volta avrebbe messo un punto alla suacon Ross McCall. A riportare l’indiscrezione il settimanale Diva e Donna… Ma andiamo a vedere i dettagli. E’ finita trae Ross McCall Nelle ultime ore un nuovo gossip ha interessato la bellissima attrice italiana.e Ross si sono lasciati, questo almeno è quanto traspare ...

Advertising

alemastronardif : Lo 'scoop' di @DivaeDonna della rottura tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall è storia vecchia. Alessandra ha gi… - k226xq : annullato le nozze perché non riusciva a pronunciare correttamente il nome dello sposo Alessandra Mastronardi e Ros… - DonnaGlamour : Matrimonio saltato per Alessandra Mastronardi? Lei e Ross McCall si sarebbero lasciati - MattiaGallo17 : RT @fanpage: Matrimonio annullato. Alessandra Mastronardi e Ross McCall si sarebbero lasciati. - sissiisissi2 : RT @fanpage: Matrimonio annullato. Alessandra Mastronardi e Ross McCall si sarebbero lasciati. -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Mastronardi

Nozze sfumate per? L'attrice sarebbe di nuovo single dopo la fine della sua storia con Ross McCall. Dopo numerosi rinvii dei fiori d'arancio,avrebbe messo fine alla sua ...Bruttissima notizia perè nata a Napoli il 18 febbraio 1986. Ha 35 anni ed è una famosissima attrice, molto amata dal pubblico italiano. Ha esordito come attrice nel 1998 con la ...Nozze sfumate per Alessandra Mastronardi? L'attrice sarebbe di nuovo single dopo la fine della sua storia con Ross McCall.Matrimonio annullato per Alessandra Mastronardi. L’attrice, dopo numerosi rinvii, avrebbe dovuto sposare il compagno Ross McCall, al suo fianco da circa tre anni. Stando alle indiscrezioni lanciate da ...