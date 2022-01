Alberto di Monaco si rifiuta di farlo: “ecco perché Charlène sta male” (Di domenica 9 gennaio 2022) Alberto di Monaco e la sua continua battaglia contro le voci che corrono sulla sua famiglia, senza soluzione di continuità. Ora una nuova rivelazione getta altra benzina sul fuoco dei sospetti ed intanto Charlène soffre in silenzio. Alberto-e-Charlène-di-Monaco-AltranotiziaIl 2022, nel Principato di Monaco, è iniziato così come si era concluso il 2021. La vita continua a scorrere con il suoi ritmi lenti ed agiati, consoni agli abitanti di questo ricco ed incantato regno. Una lingua di terra che mai come in questi ultimi mesi è al centro della cronaca rosa. In fondo perché stupirsi, questa è la terra di Ranieri di Monaco e di Grace Kelly, dei loro figli Carolina, Alberto e Stephanie, che da sempre hanno riempito i ... Leggi su altranotizia (Di domenica 9 gennaio 2022)die la sua continua battaglia contro le voci che corrono sulla sua famiglia, senza soluzione di continuità. Ora una nuova rivelazione getta altra benzina sul fuoco dei sospetti ed intantosoffre in silenzio.-e--di--AltranotiziaIl 2022, nel Principato di, è iniziato così come si era concluso il 2021. La vita continua a scorrere con il suoi ritmi lenti ed agiati, consoni agli abitanti di questo ricco ed incantato regno. Una lingua di terra che mai come in questi ultimi mesi è al centro della cronaca rosa. In fondostupirsi, questa è la terra di Ranieri die di Grace Kelly, dei loro figli Carolina,e Stephanie, che da sempre hanno riempito i ...

