Al Napoli basta Petagna, 3 punti preziosi contro la Sampdoria. Atalanta a valanga sull'Udinese decimata dal Covid (Di domenica 9 gennaio 2022) Torna a vincere tra le mura amiche il Napoli, che batte 1-0 la Sampdoria grazie ad una splendida semirovesciata di Petagna. Tre punti importanti per gli azzurri che tengono stretto il terzo posto in classifica in attesa dei vari recuperi: partenopei a quota 43 punti; i blucerchiati restano invece bloccati a 20. Parte forte il Napoli che già nei primi minuti di gioco prova ad attaccare la porta di Audero. I partenopei spingono sull'acceleratore fin dalle prime battute, ma il tiro in porta non arriva. Il primo squillo della Sampdoria arriva solo al minuto 13, quando Ciervo mette in mezzo un cross interessante per Quagliarella che, però, manca l'appuntamento col pallone. Al minuto 16 Spalletti alza la voce: Mertens e Petagna cadono in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Torna a vincere tra le mura amiche il, che batte 1-0 lagrazie ad una splendida semirovesciata di. Treimportanti per gli azzurri che tengono stretto il terzo posto in classifica in attesa dei vari recuperi: partenopei a quota 43; i blucerchiati restano invece bloccati a 20. Parte forte ilche già nei primi minuti di gioco prova ad attaccare la porta di Audero. I partenopei spingono'acceleratore fin dalle prime battute, ma il tiro in porta non arriva. Il primo squillo dellaarriva solo al minuto 13, quando Ciervo mette in mezzo un cross interessante per Quagliarella che, però, manca l'appuntamento col pallone. Al minuto 16 Spalletti alza la voce: Mertens ecadono in ...

Advertising

robertosaviano : Napoli è come il Cristo nella Cappella Sansevero: non basta coprire per dimenticare, nascondere, cancellare. Usare… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Al Napoli basta Petagna. 1-0 alla Samp e 3 punti d'oro: la nota stonata è il ko di Insigne - leone1995201925 : RT @scottotweet: Un #Napoli concreto e ben organizzato chiude finalmente il ciclo negativo di 3 sconfitte consecutive in casa. Con la #Samp… - zazoomblog : L’Atalanta ne fa sei all’Udinese al Napoli basta Petagna per battere la Samp - #L’Atalanta #all’Udinese #Napoli - infoitsport : Serie A: al Napoli basta Petagna, 3 punti preziosi contro la Samp -