Al Bano Carrisi negativo al Covid-19 | l’annuncio del cantautore a Domenica In | “Non avevo sintomi”

Advertising

zazoomblog : “Non riuscivo a credere alle mie orecchie”: l’amaro retroscena confessato da Al Bano Carrisi - #riuscivo #credere… - infoitcultura : Al Bano Carrisi lancia la grave accusa: “Sta accadendo tutto questo per colpa loro…” - zazoomblog : “Non riuscivo a credere alle mie orecchie”: l’amaro retroscena confessato da Al Bano Carrisi - #riuscivo #credere… - tempoweb : 'Il fuoco non si è mai spento'. La confessione intima di #AlBano sulla #Lecciso #gossip #amore #6gennaio… - rsptorino : Al Bano Carrisi - L'amore e' sempre amore -

Ultime Notizie dalla rete : Bano Carrisi

Loredana Lecciso e Alformano da anni una delle coppie del mondo dello spettacolo che fa maggiormente discutere (c'è chi continua ancora a rimpiangere il rapporto che il cantante aveva con Romina Power ), ma ...Al, perché non c'è a Capodanno in Musica/ Come sta? "Il maledetto ha colpito" Alè positivo al Covid: il racconto del cantante Alha trascorso il Natale in Croazia a ...Al Bano Carrisi non è più positivo al Covid da tre giorni: il racconto del cantante a Domenica In: "Non ho avuto alcun sintomo".Romina Carrisi e la lotta contro la malattia. La donna ha chiarito tutto attraverso delle stories sul suo account Instagram ...