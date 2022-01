Air Italy e Alitalia, due pesi e due misure. Ecco perché lo Stato non ha voluto salvare entrambe (Di domenica 9 gennaio 2022) Senza voler dare vita ad una “guerra tra poveri”, cioè tra lavoratori di una azienda con quelli di un’altra, si può però affermare che la “gestione” delle due crisi di Air Italy e di Alitalia è stata certamente iniqua dal punto di vista del trattamento economico/previdenziale. Le due crisi aziendali potevano essere gestite meglio e a minori costi per la spesa pubblica. La decisione del governo di statalizzare le ceneri di Alitalia con la nascita di una nuova compagnia ITA, molto discutibile e priva di prospettive realistiche per un suo effettivo sviluppo e crescita poteva essere gestita molto meglio. L’involucro di Air Italy poteva essere utilizzato per subentrare alla ex Alitalia da parte dello Stato come azionista unico. I costi di avvio di una nuova azienda e il passaggio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Senza voler dare vita ad una “guerra tra poveri”, cioè tra lavoratori di una azienda con quelli di un’altra, si può però affermare che la “gestione” delle due crisi di Aire diè stata certamente iniqua dal punto di vista del trattamento economico/previdenziale. Le due crisi aziendali potevano essere gestite meglio e a minori costi per la spesa pubblica. La decisione del governo di statalizzare le ceneri dicon la nascita di una nuova compagnia ITA, molto discutibile e priva di prospettive realistiche per un suo effettivo sviluppo e crescita poteva essere gestita molto meglio. L’involucro di Airpoteva essere utilizzato per subentrare alla exda parte dellocome azionista unico. I costi di avvio di una nuova azienda e il passaggio di ...

Tg3web : Il 2022 si apre nel peggiore dei modi per oltre 1.300 lavoratori di Air Italy. Dopo la mancata proroga della cassa… - petergomezblog : Air Italy, prime lettere di licenziamento.1.322 senza lavoro e senza cig per scelta dell’azienda controllata dall’A… - newsfinanza : Air Italy, prosegue battaglia sindacati: 'Subito nuovi ammortizzatori' - stefano66301389 : @lauraboldrini Vada a raccoglie le firme per questa fondamentale e nobile iniziativa dai dipendenti licenziati di Air Italy. - PietroDiGrazia : @luigidimaio Mi dispiace ripetere qualcosa già detto qui da altri, ma è per precisare che anche questa settimana av… -