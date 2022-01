Afghanistan | neonato ritorna nella sua famiglia

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 9 gennaio 2022) Sohail Ahmadi, unafghano di due mesi, separato dai genitori a seguito della fuga da Kabul dopo la presa del potere dei talebani, è stato finalmente riunito alla. Il bimbo era stato passato a un soldato americano sopra il muro dell’aeroporto per evitare che finisse schiacciatofolla che cercava di lasciare il Paese. Ma una volta riuscita a entrare nello scalo, lanon era più riuscita a trovarlo. Il padre, Mirza Ali Ahmadi, che per cinque anni aveva lavorato come guardia di sicurezza all’ambasciata americana, insieme alla moglie e agli altri quattro figli era stato imbarcato su un aereo, lasciando l’dove rischiava di subire le ritorsioni talebane. Per mesi lanon aveva saputo dove fosse Sohail fino a che a novembre è stato ...