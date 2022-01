AEW | Taya Valkyrie si candida per porre fine al regno di Britt Baker

(Di domenica 9 gennaio 2022)sta dominando la divisione femminile AEW da ormai molti mesi e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ieri notte, a Battle Of The Belts, ha sconfitto l’ex campionessa Riho conservando così la propria cintura. Sui profili social della federazione di Tony Khan è comparso un post che pone l’interrogativo su chi sia in grado dialdella dottoressa. Arsi è stata l’ex Impact Knockouts Champion, recentemente licenziata dalla WWE. La vedremo in AEW?, recentemente licenziata dalla WWE dopo uno stint ad NXT tutt’altro che brillante, sta riprendendo in mano la propria carriera. Durante una recente sessione virtuale di autografi con East Coast Autograph ...

Taya Valkyrie is one of several WWE wrestlers released in November of 2021. Valkyrie competed in NXT as Franky Monet. Taya has been hanging tight and ...Former WWE NXT Superstar Taya Valkyrie recently hinted at challenging AEW Women's Champion Britt Baker in a legitimate dream match.