A che punto siamo con il ritorno a scuola: governo e regioni in ordine sparso. L'appello: «Dad fino a fine emergenza»

Di domenica 9 gennaio 2022

Sembra di essere tornati indietro nel tempo, di fronte alla nuova guerra di ordinanze e ricorsi sulla scuola, tra regioni e governo centrale in disaccordo sulla gestione di quel mondo fondamentale del vivere civile che è la scuola. E invece no, non c'è nessuna macchina del tempo in azione. Ma, verrebbe da dire, una situazione in cui, nonostante due anni di pandemia, non sembra essere cambiato molto e i nodi restano tutti da sciogliere. Aprire o chiudere la scuola, a fronte dei numeri record dell'ondata in corso di contagi di Coronavirus? Aprire dopo la pausa natalizia, dice il governo guidato da Mario Draghi che nonostante i numeri continua a tenere la barra dritta. Chiudere, dicono alcune regioni a partire dalla solita Campania che, come noto, è stata la regione in ...

