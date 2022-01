“A calci nel sedere”: Mariagiovanna Maglie non riesce a trattenersi: stavolta lo sfogo è senza pietà (Di domenica 9 gennaio 2022) La saggista Mariagiovanna Maglie attacca duramente il quotidiano “La Repubblica”: sdegno totale per quel titolo provocatorio. Mariagiovanna Maglie (fonte instagram)La saggista e opinionista Mariagiovanna Maglie è spesso ospite in talk-show e programmi di approfondimento inseriti nel palinsesto Mediaset e La7, e non nasconde le sue posizioni, spesso in contrasto con le linee guida governative. Ha infatti rilasciato dichiarazioni in merito come: “Tutti i partiti di governo hanno ceduto alla certificazione verde obbligatoria. Il Green pass obbligatorio non è uno strumento costituzionale e neanche legittimo fino in fondo.”. Anche la sua opinione riguardo ai cosiddetti “no-vax“, pesantemente attaccati da media e della sfera politica vigente, è palese. Ha infatti sostenuto: “Queste minoranze ... Leggi su specialmag (Di domenica 9 gennaio 2022) La saggistaattacca duramente il quotidiano “La Repubblica”: sdegno totale per quel titolo provocatorio.(fonte instagram)La saggista e opinionistaè spesso ospite in talk-show e programmi di approfondimento inseriti nel palinsesto Mediaset e La7, e non nasconde le sue posizioni, spesso in contrasto con le linee guida governative. Ha infatti rilasciato dichiarazioni in merito come: “Tutti i partiti di governo hanno ceduto alla certificazione verde obbligatoria. Il Green pass obbligatorio non è uno strumento costituzionale e neanche legittimo fino in fondo.”. Anche la sua opinione riguardo ai cosiddetti “no-vax“, pesantemente attaccati da media e della sfera politica vigente, è palese. Ha infatti sostenuto: “Queste minoranze ...

Advertising

prenderelebola : Comunque nei calci piazzati facciamo cacare, sia in difesa sia in attacco. Se non siamo capaci in situazioni da fer… - Stefano88162581 : @ilciccio67 Si m non solo lui… 11 merde in campo.. Dybala altro che 10 milioni…di 10 milioni di calci nel sedere.. - TomCat27001711 : RT @mgmaglie: Non sai se farti una risata o prenderli a calci nel sedere. - dominiquezero0 : RT @MauroMusacchi: @Comunardo Io ripeto che un manager che dicesse 'c'è una emergenza' per più di tre mesi di fila senza venirne a capo, sa… - supportingassad : RT @koku_turtle: #DraghiVattene, sì, ma in galera a calci nel didietro -