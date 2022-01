A Bari, Altamura e Foggia al via somministrazioni di pillola anti corona virus Regione Puglia (Di domenica 9 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Sono cominciate le prime somministrazioni in Puglia della pillola anti Covid. Cinque sono i pazienti positivi che hanno ricevuto finora il nuovo farmaco antivirale: uno a Bari, due ad Altamura, e altri due a Foggia. Tutti sono pazienti fragili contagiati da poco e con sintomi moderati legati alla infezione da Covid 19 che – con la nuova terapia – potranno evitare l’ospedalizzazione. Questa mattina un’altra consegna ad Altamura per un paziente positivo di 50 anni, affetto da obesità e broncopatia acuta, preso in carico dalle USCA della ASL di Bari. “Siamo sempre all’avanguardia non solo nelle vaccinazioni e nel potenziamento della ... Leggi su noinotizie (Di domenica 9 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Sono cominciate le primeindellaCovid. Cinque sono i pazienti positivi che hanno ricevuto finora il nuovo farmacovirale: uno a, due ad, e altri due a. Tutti sono pazienti fragili contagiati da poco e con sintomi moderati legati alla infezione da Covid 19 che – con la nuova terapia – potranno evitare l’ospedalizzazione. Questa mattina un’altra consegna adper un paziente positivo di 50 anni, affetto da obesità e broncopatia acuta, preso in carico dalle USCA della ASL di. “Siamo sempre all’avanguardia non solo nelle vaccinazioni e nel potenziamento della ...

