3100 nuovi contagi e 7 decessi. Dati domenica 9 gennaio 2022 (Di domenica 9 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.798 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.179 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 17,34%. Sono inoltre 11.639 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.921 casi (16,50%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 37, delle quali 34 non vaccinate, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 345. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella tra i 40 e 49 anni (18,61%), seguita da quella tra 0 e 19 anni (18,29%), da quella tra 50 e 59 anni (17,23%) e da quella tra 20 e 29 anni (16,39%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: una donna di 95 anni di ... Leggi su udine20 (Di domenica 9 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.798 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.179, con una percentuale di positività del 17,34%. Sono inoltre 11.639 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.921 casi (16,50%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 37, delle quali 34 non vaccinate, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 345. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella tra i 40 e 49 anni (18,61%), seguita da quella tra 0 e 19 anni (18,29%), da quella tra 50 e 59 anni (17,23%) e da quella tra 20 e 29 anni (16,39%). Nella giornata odierna si registrano idi 7 persone: una donna di 95 anni di ...

Advertising

udine20 : 3100 nuovi contagi e 7 decessi. Dati domenica 9 gennaio 2022 - - ilgoriziano : #Covid in #Fvg, 3.100 nuovi contagi e 7 decessi. #ilgoriziano ?? ISCRIVITI anche al nostro canale Telegram ->… - IlFriuli : Coronavirus, 3.100 nuovi contagi e sette decessi in Fvg. Le persone in terapia intensiva sono 37, delle quali 34 no… -