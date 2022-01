14 gennaio 2022 | cambieranno per sempre le abitudini degli italiani | arriva lo Stop

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’Europa dicealla plastica monouso. Uno dei casi è la Paletta caffè monouso in plastica, addio ad una dellepiù amate dagli. Dal prossimo venerdì, 14, entrerà in vigore la legge che vieta l’uso della plastica monouso, oltre all’uso di prodotti non biodegradabili e non compostabili. L’Italia, come gli altri Paesi dell’Unione europea, darà così il via alla direttiva antiplastica Sup, Single Use Plastic, che ha come obiettivo principale quello di mettere un freno all’inquinamento dovuto alla plastica. Per cercare così di salvare in primis i mari, i fiumi, gli oceani e i laghi. E non mancheranno multe salate per chi non seguirà le regole. Addio ai prodotti in plastica monouso In Europa vengono prodotte ogni anno circa 58 milioni di tonnellate di plastica. Questo materiale viene ...