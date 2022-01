Zona gialla da lunedì per Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle d’Aosta: il totale sale a 15 (Di sabato 8 gennaio 2022) Da lunedì 10 gennaio un altro pezzo di Italia si tinge di giallo: saranno altre 4 le Regioni che cambieranno colore, col totale che salirà così a 15 per la prima volta da molti mesi. Già da settimana prossima potrebbero arrivare ulteriori restrizioni e zone arancioni per le regioni con gli indicatori più gravi in termini di occupazione delle terapie intensive. La situazione Covid-19 in Italia. Altre 4 Regioni in Zona gialla: il passaggio da lunedì 10 gennaio Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che dispone il passaggio di altre 4 Regioni in Zona gialla: si tratta di Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle d’Aosta. Il passaggio ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Da10 gennaio un altro pezzo di Italia si tinge di giallo: saranno altre 4 le Regioni che cambieranno colore, colche salirà così a 15 per la prima volta da molti mesi. Già da settimana prossima potrebbero arrivare ulteriori restrizioni e zone arancioni per le regioni con gli indicatori più gravi in termini di occupazione delle terapie intensive. La situazione Covid-19 in Italia. Altre 4 Regioni in: il passaggio da10 gennaio Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che dispone il passaggio di altre 4 Regioni in: si tratta di. Il passaggio ...

