Zielinski positivo dopo aver giocato con la Juve | tifosi bianconeri furiosi | “Penalizzazione e squalifica al Napoli!”

(Di domenica 9 gennaio 2022) Sta generando non poco caos la notizia della positività di Piotral Covid-19. Il polacco, infatti, era tra i tre calciatori (con Lobotka e Rrahmani) fermati alla vigilia dintus-Napoli dall’ASL Napoli 2 e invitati a osservare una quarantena di 5 giorni, con i calciatori però già a Torino con il resto del gruppo squadra. FOTO: Getty –Napoli Il Napoli ha però ritenuto utilizzabili i calciatori inizialmente fermati (e negativi nel giorno della partita) e quindi ha deciso di schierarli. La notizia della positività sta generando l’ira funesta deidellantus che sui social si stanno scatenando. In particolare stanno fioccando i commenti a un post pubblicato su Twitter dal giornalista de La Stampa, Roberto Pavanello. Oltre ai tanti messaggi invitanti alla vergogna, ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - sportface2016 : +++#Napoli, Piotr #Zielinski positivo al #COVID19: due giorni fa aveva giocato contro la Juventus nonostante la qua… - forumJuventus : Zielinski positivo al covid. Il calciatore era sceso in campo durante #JuveNapoli nonostante la quarantena impostag… - FioreLiborio : @Moonlightshad1 - Mars868 : RT @RobertoSavino10: E con Zielinski positivo, ora li porterei tutti in tribunale. Altro che 3 a 0... Ma che coraggio fare un post cosi. Io… -

Ultime Notizie dalla rete : Zielinski positivo

Piotral . Il calciatore del Napoli è stato al centro di un caso due giorni fa, quando è sceso in campo (al pari di Lobotka e Rrhamani) nonostante la quarantena imposta dall'Asl di ...I calciatori azzurri della prima squadra attualmente positivi sono, dunque: Lozano, Osimhen, Malcuit, Mario Rui, Meret, Koulibaly eappunto, oltre a Spalletti, alcuni membri dello staff e ...Il covid-19 continua a colpire l'Italia ed anche lo sport tricolore. In particolare è oggetto di discussione la Serie A di calcio, con diverse squadre bloccate dalle varie Asl e le compagini private d ...La partita Napoli - Sampdoria del 9 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022 ...