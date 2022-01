WWE: Scelto l’avversario di Reigns per Royal Rumble, c’è Seth Rollins da Raw! (Di sabato 8 gennaio 2022) Per fortuna l’assenza causa Covid-19 di Roman Reigns non è durata molto, il Tribal Chief questa notte ha aperto la prima puntata dell’anno di SmackDown, per la prima volta dopo tanto tempo senza Paul Heyman al suo fianco. Il pensiero ovviamente rivolto a Brock Lesnar, ma nel frattempo c’era da trovare un avversario per il titolo Universale al PPV Royal Rumble. My Tribal Chief Nel corso del promo iniziale Reigns ha detto che ci sono due persone che non vuole vedere più nella sua vita e sono Brock Lesnar e Paul Heyman, desiderio rimasto inesaudito con i due che si sono presentati subito sul ring. La posizione dell’avvocato è tornata ambigua quando, rivolgendosi a Reigns, l’ha chiamato “My Tribal Chief” affermando di aver cercato solamente di proteggerlo da Lesnar, la bestia non ha gradito le ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 8 gennaio 2022) Per fortuna l’assenza causa Covid-19 di Romannon è durata molto, il Tribal Chief questa notte ha aperto la prima puntata dell’anno di SmackDown, per la prima volta dopo tanto tempo senza Paul Heyman al suo fianco. Il pensiero ovviamente rivolto a Brock Lesnar, ma nel frattempo c’era da trovare un avversario per il titolo Universale al PPV. My Tribal Chief Nel corso del promo inizialeha detto che ci sono due persone che non vuole vedere più nella sua vita e sono Brock Lesnar e Paul Heyman, desiderio rimasto inesaudito con i due che si sono presentati subito sul ring. La posizione dell’avvocato è tornata ambigua quando, rivolgendosi a, l’ha chiamato “My Tribal Chief” affermando di aver cercato solamente di proteggerlo da Lesnar, la bestia non ha gradito le ...

