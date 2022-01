WWE: Sasha Banks fuori per 6-8 settimane, salterà la Royal Rumble (Di sabato 8 gennaio 2022) Come vi avevamo riportato, Sasha Banks è uscita malconcia dal Live Event tenutosi domenica scorsa a Fayetteville, North Carolina. “The Boss” è stata vista zoppicare vistosamente e fin da subito si è subito tenuto un serio infortunio. In questi giorni si è sottoposta ad accertamenti medici per capire la natura e l’entità del problema e, conseguentemente, i tempi di recupero. Proprio in queste ore la WWE ha comunicato ufficialmente che Sasha sarà costretta a stare fuori per alcune settimane. Problema al piede Le notizie circolate nei giorni scorsi parlavano di una possibile distorsione al ginocchio per Sasha Banks. La wrestler si è sottoposta ad accertamenti medici ed ora conosciamo la reale entità dell’infortunio. Con un comunicato sul proprio sito web e ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 8 gennaio 2022) Come vi avevamo riportato,è uscita malconcia dal Live Event tenutosi domenica scorsa a Fayetteville, North Carolina. “The Boss” è stata vista zoppicare vistosamente e fin da subito si è subito tenuto un serio infortunio. In questi giorni si è sottoposta ad accertamenti medici per capire la natura e l’entità del problema e, conseguentemente, i tempi di recupero. Proprio in queste ore la WWE ha comunicato ufficialmente chesarà costretta a stareper alcune. Problema al piede Le notizie circolate nei giorni scorsi parlavano di una possibile distorsione al ginocchio per. La wrestler si è sottoposta ad accertamenti medici ed ora conosciamo la reale entità dell’infortunio. Con un comunicato sul proprio sito web e ...

