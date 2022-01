WWE | Ric Flair cancella l’ennesimo tweet diretto a Becky Lynch e alla federazione

(Di sabato 8 gennaio 2022) Non solamente Gianni Morandi sta avendo problemi con i social nell’ultimo periodo. La leggenda del wrestling americano, Ric, sembra non ne voglia sapere di abbandonare il suo profilo Twitter, visto che anche oggi ha lanciato una provocazione ai danni die della WWE. The Nature Boy non sarebbe molto contento nel vedere l’attuale campionessa femminile di Raw l’appellativo di “The Man”, lanciato in auge proprio da: quest’ultimo ha quindi lanciatoattacco tramite il social network cinguettante, salvo poire quanto scritto. “Chiedetemi scusa!” A causa dei fatti emersi dpuntata di Dark Side of the Ring sul famigerato “Plane Ride from Hell”, i rapporti trae la WWE sono ai minimi storici, con ...

Nei mesi scorsi la WWE aveva licenziato Bray Wyatt, che secondo alcuni potrebbe approdare in AEW, Braun Strowman e Ric Flair.