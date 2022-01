WWE | La battaglia legale per il nickname “The Man” della Lynch | è stata vinta da Ric Flair?

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 8 gennaio 2022) Beckyè “The Man” per molti fanWWE, ma non la chiamano più così durante le trasmissioni televisive. C’è una ragione per cui Big Time Becks non sta più usando quel vecchio pseudonimo. Il soprannome The Man è stato oggetto di controversie fin dalla prima volta che l’hanno usato in compagnia. Ricnon ne era molto felice, perché per decenni aveva detto che bisognava battere The Man per essere The Man. In poche parole, tale appellativo, aveva dei diritti d’autore che riconducevano a lui. Voci di corridoio Secondo rumor, la ragione per cui laora è Big Time Becks e non “The Man” è che la WWE ha rinunciato allasu quell’appellativo con Ric. Il Nature Boy ha fatto notare nel suo show che non è più “The Man” perché ...