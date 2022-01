WTA Melbourne I 2022: Naomi Osaka si ritira, finale tra Simona Halep e Veronika Kudermetova (Di sabato 8 gennaio 2022) Saranno Simona Halep e Veronika Kudermetova a giocarsi il titolo del torneo WTA Melbourne I 2022. La Rod Laver Arena ha perso però una bella occasione, di vedere a quasi quattro anni di distanza un match tra la romena e Naomi Osaka. Il sogno di avere immediatamente una finale di gran livello si è infranto durante le prime ore della mattinata italiana: la Osaka, che stava giocando un buon tennis dopo i successi su Alizé Cornet, Maryna Zanevska e Andrea Petkovic, non è riuscita a scendere in campo a causa di un fastidio agli addominali, lasciando strada alla Kudermetova. In mattinata invece la Halep aveva avuto ragione della cinese Qinwen Zheng con un eloquente 6-3 6-2; partita ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Sarannoa giocarsi il titolo del torneo WTA. La Rod Laver Arena ha perso però una bella occasione, di vedere a quasi quattro anni di distanza un match tra la romena e. Il sogno di avere immediatamente unadi gran livello si è infranto durante le prime ore della mattinata italiana: la, che stava giocando un buon tennis dopo i successi su Alizé Cornet, Maryna Zanevska e Andrea Petkovic, non è riuscita a scendere in campo a causa di un fastidio agli addominali, lasciando strada alla. In mattinata invece laaveva avuto ragione della cinese Qinwen Zheng con un eloquente 6-3 6-2; partita ...

